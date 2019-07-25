Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Muğla'da uyuşturucu operasyonu

'da operasyonu

'nın Bodrum ilçesinde, ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 13:48
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine, Rıdvan G. ve M.A.Y'nin bulunduğu otomobili, Torba Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Molly" ile yapılan aramada, aracın kaputunun altına gizlenmiş 106 gram kokain maddesi ile 6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi, araçtakiler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıdvan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN