Ne mutlu bayrak ve ezan için şehit düşene

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 43. Şehit Emanetleri Cennet Yiğit Sergisi açıldı. Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki serginin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal, annesi Huriye ve kardeşi Emine Yiğit ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla açılan sergide şehitlerin ve devlet büyüklerinin üniformaları, kepleri, gömlekleri ve kravatları gibi eşyaları sergilendi. Şehit Cennet Yiğit ve birlikte şehit düştüğü kader arkadaşları Kübra Doğanay ve Gülşah Güler'in de üniformalarının yer aldığı sergide, ayrıca 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve Şehit Polis Feti Sekin'in kıyafetleri büyük ilgi gördü.







GENÇ NESİLLERE MİLLİ BİLİNÇ

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne atılan bombayla şehit düşen Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak da "İçimizde biraz hüzün olsa da onun manevi gururu var. Benim babam bu vatan, bu bayrak ve bu ezan için şehit düştü. Ben şehit oğlu olmaktan çok gururluyum" dedi.

Sergi sorumlusu öğretmen Menderes Kılıçaslan da;"Genç nesillere milli bilinç kazandırmak ve şehitlerimiz unutturmamak için bu sergileri yapıyoruz. Devlet Büyüklerimizden bize büyük bir destek var. Ayda 3 sergi yapıyoruz. Bu 43'üncü sergimiz ve bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. 25 Temmuz'a kadar gezilebilecek" diye konuştu.



'RABBİM HEPSİNİ CENNETTE KOMŞU EYLESİN'

Şehit Emanetleri Cennet Yiğit Sergisi'ni gezen Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, " Hüzün ve gururu birarada yaşıyoruz. Kızımında burada üniforması var. Ne mutlu bayrak ve ezan için şehit düşenlere, bu ülke için gazi olanlara. Rabbim hepsini cennette birbirlerine komşu eylesin" dedi.

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