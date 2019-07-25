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'daki davasında duruşma günü

'da, /PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:49
Şanlıurfa'daki FETÖ davasında duruşma günü

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu sanık Karabaş ile avukatı katıldı.

Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğine yönelik savunmasını tekrarlayarak, hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Şanlıurfa'daki FETÖ davasında duruşma günü
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