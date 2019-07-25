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Son dakika haber: Meclis'ten geçti mi? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Af yasası son durum

Gündemin önemli konularından birisi olarak dikkat çeken hakkında son dakika haberleri büyük bir ilgiyle yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda ceza infaz yasası hakkında müjde verilmiş, ilgili düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği duyurulmuştu. Bu doğrultuda, af bekleyen yüz binlerce mahkûm ile aileleri de konuya yönelik araştırmalarını bir hayli yoğunlaştırdı. Tam bu noktada, '2019 Af yasası ve ceza indirimi Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yeni af yasası kapsamında, ceza infaz sürelerinin düşmesi planlanırken FETÖ'den terör suçlarına kadar ise bir indirim yapılması öngörülmüyor. Peki, af yasası çıktı mı ve kimleri kapsayacak? İşte, ceza indirimi hakkında öne çıkan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 10:29
Son dakika haber: Af yasası Meclis'ten geçti mi? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Af yasası son durum

son dakika gelişmeleri, konunun doğrudan ilgilendirdiği yüz binlerce mahkum ve yakınlarının öncelikli araştırmaları arasında öne çıkıyor. MHP'nin öne sürdüğü, daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın da açıklamalarda bulunduğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Erdoğan'ın açıklaması bireyleri heyecanlandırırken '2019 Yeni af yasası Meclis'te görüşüldü mü ve ne zaman çıkacak?' sorusu da bir hayli sorgulanıyor.

YENİ AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YASA TEKLİFİ SON DURUM!

Bilindiği üzere, getirilecek düzenleme ile infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Öte yandan, FETÖ'den terör suçlarına kadar indirim yapılması öngörülmüyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Son dakika haber: Af yasası Meclis'ten geçti mi? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Af yasası son durum
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