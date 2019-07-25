Vatandaşın imdadına CİMER yetişiyor

Vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini ilgili kurumlara aktararak sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümünü sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girdiği 9 Temmuz 2018'den bu yana CİMER'e 2 milyon 922 bin 655 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 92'sinde işlem süreci tamamlandı ve başvuru sahiplerine cevap verildi.





Bülent Ürem



'ELİM AYAĞIM OLDULAR'

İzmir Bergama'da yaşayan doğuştan engelli Bülent Ürem de o vatandaşlardan biri. 4 yıldır kullandığı akülü aracın sık sık arıza yapmasından dolayı CİMER'e başvuran Ümer, "CİMER'e bu sorunumu yazayım dedim. Arkadaşlarımın yardımıyla başvuru yaptım. Aynı gün beni aradılar. Kısa süre içinde de Valilik tarafından yeni akülü aracım teslim edildi. Benim elim, ayağım oldular. Cumhurbaşkanımız sayesinde gururla dışarı çıkabiliyorum" dedi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Osman Akdağ ise şeker hastalığından dolayı 8 yıldır görme engelli. Akdağ'ın damadı Ahmet İnan, kayınpederine 'gören göz' cihazı almak için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Engellinin şahsen gelmesi gerektiği belirtilince cihazı alamadı.





Osman Akdağ



ÇOCUK GİBİ SEVİNDİ

CİMER'e başvuran İnan, "Çözüm bulamayız sanıyordum. 2 gün sonra beni aradılar. Bir hafta içinde sorun çözüldü. Gören göz cihazını teslim aldık. Eşime, dostuma CİMER'i anlatıyorum. Kayınpederim gören göz cihazını eline alınca çocuklar gibi sevindi. Cihaz saati söylüyor, ezan vaktinde uyarıyor. Hayatı kolaylaştı" dedi.

Manisa Soma'da yaşayan Sefa Ortay da 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren annesinin vefatından 15 gün sonra hastaneden talep edilen 2 bin 568 liralık katkı payını ödeyemeyince icralık oldu. Ortay, CİMER'e durumu bildirince sorun çözüldü. Ortay, "Sistemi kurandan Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.





Sefa Ortay



MENEMEN SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP

Bir vatandaşın CİMER'e gönderdiği "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusuna ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter'dan esprili bir şekilde yanıt verdi. Paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, İlginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" denildi. CİMER başvurularının yüzde 49'unun şikayet, yüzde 33'ünün istek, yüzde 8'inin bilgi edinme, yüzde 5'inin görüş-öneri, yüzde 5'inin ihbar olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Bazen de bunun gibi tebessüm ettiren mesajlar geliyor. Sonuç olarak, CİMER her mesajınızı önemsiyor" denildi.

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