‘Yaptırım tehditleri Türkiye’yi vazgeçiremeyecek’

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında özetle şöyle dedi:Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum.Başkan Tayyip Erdoğan dün ayrıca Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile biraraya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları bugün başlayacak. Görüşmelerde savunma sanayisi başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi yaptı.