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’da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı

'da silah ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 48'i gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 16:32
Ankara’da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ihbar üzerine silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı, nitelikli yağma suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütlü bir şekilde söz konusu suçlara karıştığı tespit edilen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Savcılığın talimatıyla harekete geçen polisin yaptığı operasyonda şüphelilerden 48'i gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 800 adet fişek, 2 adet namlu, 9 adet şarjör, fişek ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah tamirinde kullanılan CNC tezgahı ele geçirildi. Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ankara’da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı
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