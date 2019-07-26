Başkentte susuzluk çilesi

Ankara'nın Bala ilçesindeki Afşar Mahallesi'nde 4 aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Belirli aralıklarla gelip giden su son 25 gündür hiç akmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Afşar Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan boru hattında yaşanan soruna çözüm bulamıyor. Borularda yaşanan patlaklar nedeniyle mahalleye su verilemiyor. Mahallelinin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Bala ASKİ'ye defalarca başvurmalarına rağmen sorunun çözülmedi. Yetkililerin suların dün geleceğini açıklamasına rağmen sular yine gelmedi. Bir damla suya hasret kalan mahalleli kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kuyudan ve tankerden binbir zorlukla taşıdığı sularla idare etmeye çalışıyor. Su kesintisi yüzünden perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir an önce bu sorunun giderilmesini istiyor.



'BIKTIK USANDIK'

Mahalle Muhtarı Naci Çayan: 'Su ne zaman gelecek' diyoruz. Sorun büyük deniyor. 3 boru patlamış. İlk boru patladığında neredeydiler. Su taşımaktan bıktık usandık.

Osman Dedeçayan: Mansur Başkan nerede. 25 gündür su taşıyoruz. Başkentteyiz. 2019'dayız.

Haydar Kandemir: Doğduğumdan beri ben buradayım. Ben böyle rezillik görmedim. Çilemizi çekseler belgesel olur.

Nahide Çayan: Kirden duvara sürtünüyoruz. Görevliler gelirken bit ilacı da getirsin. Bitlendik iyice.

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