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Biri gri listede 6 terörist teslim oldu

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütünde çözülmelerde yaşanıyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışma sonucu, 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Ailesinin de desteği ile ikna edilerek teslim olan teröristlerden gri kategoride aranan bir PKK'lı ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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Biri gri listede 6 terörist teslim oldu
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