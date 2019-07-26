Çifte vize sürprizi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını içeren kararnameyi imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve ekonomik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Kremlin basın servisinden yayınlanan ve Putin'in imzasını taşıyan kararnameye göre, Rusya Bakanlar Kurulu'na vize ve kısıtlamaların kaldırılması için çalışma başlatılması talimatı verildi. Yakın zamanda Rus hükümetinin bakanlar kurulu üyeleri Türk vatandaşlarına uygulanan kısıtlama konusunda çalışma başlatacak ve çalışma sonucunda kısıtlamalar resmen kaldırılacak. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Türkiye'nin de benzer adımı atma" şartı aranıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de benzer adımı atması halinde kararnamenin uygulanması bekleniyor. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi. Mektupta, "Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor" ifadelerine yer verildi.