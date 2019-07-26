Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

'deki saldırı Kandil'de planlandı

Kürt Bölgesel Yönetimi (), 'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü tarafından verildiğini duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 19:40
Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş ve anti-terör timleri, çok kısa bir süre içinde Erbil saldırısıyla bağlantılı aralarında olayın baş faili Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 6 kişiyi yakaladı. Diğer 3 kişi IKBY vatandaşı olup faillere yardım ve yataklık ettiği tespit edildi. Olaya karışan birkaç kişi daha mahkemece verilen karar üzerine aranmaya devam ediyor." denildi.

Son Dakika haberi: Erbil'de hain terör saldırısı! 1 Türk diplomat şehit oldu!

İTİRAF ETTİLER

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Suçluların itiraflarına göre, Türk Başkonsolosluğu çalışanının öldürüldüğü Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını bozmayı hedefleyen Erbil'deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil'de Fatih (Botan) adındaki PKK'lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti."

Son dakika: TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Erbil Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamanın yanı sıra söz konusu 6 kişinin itiraflarının yer aldığı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

IKBY güvenlik güçleri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Bisksız'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit edilmiş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN