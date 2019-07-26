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verilen 48 şahıs yakalandı

Ankara'da, silah ticareti ve nitelikli yağma yapan örgüte düzenlenen operasyonla 65 kişi hakkında çıkartılırken, 48 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 17:55
Gözaltı kararı verilen 48 şahıs yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 65 şüpheli hakkında 26 Temmuz 2019 tarihinde gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonla silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi
Yapılan operasyon ile 48 kişi yakalanırken yakalanan şüphelilere ait 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 800 adet fişek, 2 adet namlu, 9 adet şarjör, fişek ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah tamirinde kullanılan CNC tezgahı ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında, diğer zanlıların yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
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Gözaltı kararı verilen 48 şahıs yakalandı
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