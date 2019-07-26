Hakurk temizliği sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk vadisinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı-2' kapsamında bulunan sığınaklar ve silah depoları imha ediliyor. Terör hedefleri milli silah Bora ile vuruluyor.Pençe Harekâtı ile koordineli Gara bölesine düzenlenen hava harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu arada İHA'lar da Hakkâri'nin Çukurca ilçe karşısındaki Zap ve Metina bölgesinde sınır birliklerine saldırı hazırlığında olan bir grup PKK'lı tespit edildi. Diyarbakır'dan kalkan F-16'ların gerçekleştirdiği hava harekâtında, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.Van'ın Erçiş ilçesi kırsalındaki Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda ise bölücü örgütte sorumlu düzeyde bulunan bir PKK'lı etkisiz hale getirildi.Diyarbakar'ın Lice ilçesi kırsalında geçeh hafta öldürülen 5 teröristten birinin gri listede yer alan Agit Soro kod adlı Celal Gök olduğu belirlendi. Gök'ün 300 bin lira para ödüllü gri listede olduğu öğrenildi.