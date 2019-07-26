Hakurk temizliği sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk vadisinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı-2' kapsamında bulunan sığınaklar ve silah depoları imha ediliyor. Terör hedefleri milli silah Bora ile vuruluyor.
Pençe Harekâtı ile koordineli Gara bölesine düzenlenen hava harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu arada İHA'lar da Hakkâri'nin Çukurca ilçe karşısındaki Zap ve Metina bölgesinde sınır birliklerine saldırı hazırlığında olan bir grup PKK'lı tespit edildi. Diyarbakır'dan kalkan F-16'ların gerçekleştirdiği hava harekâtında, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Van'ın Erçiş ilçesi kırsalındaki Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda ise bölücü örgütte sorumlu düzeyde bulunan bir PKK'lı etkisiz hale getirildi.
GRİ LİSTEDEYDİ
Diyarbakar'ın Lice ilçesi kırsalında geçeh hafta öldürülen 5 teröristten birinin gri listede yer alan Agit Soro kod adlı Celal Gök olduğu belirlendi. Gök'ün 300 bin lira para ödüllü gri listede olduğu öğrenildi.