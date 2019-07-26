Kağıthane’de riskli binaların 40’ı yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binanın çökmesi ve çevresindeki binaların da kontrollü şekilde yıkılması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde riskli tespit edilen 123 binadan kentsel dönüşüm kapsamında üç aylık sürede 40'ın üzerinde binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından ev sahiplerine 36 ay süreyle bin 500 TL kira yardımı, kiracılara ise bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL taşınma yardımında bulunuluyor. Mahalle sakinleri, bölgede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla evleri yenileneceği için sevinçli olduklarını söyledi. Üsküdar'da da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Bu kapsamda Üsküdar Çamlıca Camisi eteklerindeki Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yıkım çalışmalarında ikinci parsele geçildi. Bugüne kadar 293 binanın yıkılması ile inşaat çalışmalarına başlanan projede, 18 binanın daha yıkımıyla bölgede kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yarısı yıkılmış olacak.