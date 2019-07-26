Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB: Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! Hepsi ele geçirildi

MSB: Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! Hepsi ele geçirildi

: Pençe Harekâtı’nda, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, termal dürbün, telsiz, mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 10:46
MSB: Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! Hepsi ele geçirildi

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere; bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunmuştur.

Ele geçirilen malzemeler komandolarımız tarafından yerinde imha edilmiştir.

SINIRDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! Hepsi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN