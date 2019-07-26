Ortak hedeflerimiz var

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Selahattin Menteş için AYM Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüksek yargı başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye'yi temsil eden Doç. Dr. Saadet Yüksel de katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Selahattin Menteş, konukları kapıda karşıladı. Arslan, Menteş'i ederek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:AYM'ye bireysel başvuru hakkı Türk hukuk tarihinin en büyük reformlarından biri oldu. 23 Eylül 2012'den bugüne toplam yaklaşık 236 bin başvurudan 190 binini sonuçlandırmış bulunmaktayızAYM'ye yıllık 40-45 bin başvurunun oluşturduğu iş yüküyle başa çıkabilmek için bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekli.Temel hakların korunması, devletin ortak hedefidir hatta devletin varlık sebebidir. Bu hedefe doğru evrilmek için kurumlararası iş birliği anayasal bir gereklilik. Anayasanın başlangıç kısmında kuvvetler ayrılığı ilkesi, devlet organları arasında "medeni bir işbirliği bölümü ve işbirliği" olarak tanımlanmıştır. Anayasada zikredilen işbirliği devletin kurumlarının ortak hedeflere yönelik olarak birlikte çalışması anlamına gelir. Hiç kuşkusuz temel hak ve hürriyetlerin korunması yasama, yürütme ve yargının ortak hedeflerinden biridir. Böyle olduğu için milletvekillerinin ve devletin başı olan Cumhurbaşkanının yemin metinlerinde de bu ortak hedef, "herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsü olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle temel hakların korunması konusunda devlet organları arasındaki işbirliği anayasal bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.Arslan'ın konuşmasının ardından özgeçmişi okunan yeni üye Selahaddin Menteş yemin etti. Menteş'e kisvesi Başkan Zühtü Arslan tarafından giydirildi. Menteş, kisvesini giydikten sonra Erdoğan ve protokol üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan, törende karşılaştığı Kılıçdaroğlu'yla da tokalaştı.