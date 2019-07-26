Polisiz yalanıyla 500 bin doları çaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Fatih'tefilmlere konu olacak bir soygun gerçekleşti. Kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi para transfer bürosunu soydu. 500 bin dolar çalan 5 şüpheliden biri vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken belediye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Vezneciler'deki Fehmibey İş Hanı'nın üçüncü katında bulunan, Libyalı iş insanlarına ait olduğu belirtilen bir kargo firmasına, dün öğlen saatlerinde 5 kişi geldi. Kimlik göstererek polis olduklarını söyleyen şüpheliler, silah zoruyla içinde 500 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Ardından iş yeri çalışanları ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu, şüphelilerden biri Şehzadebaşı Parkı'nda yakalandı. Vatandaşların linç girişiminden, İBB görevlilerince kurtarılan soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. İş yeri çalışanlarından olan Ekrem Atsız, "5 kişi 5 gün boyunca gelip kendilerini polis olarak tanıttı. Önce kamera kayıtlarını engellemek için kabloları kesiyor, sonra ofisimize geliyorlar. Ardından çantanın içindeki 500 bin dolara yakın parayı alarak kaçtılar. Birini yakaladık" dedi.