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’lerin ilk grup sevkiyatı tamamlandı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
S-400’lerin ilk grup sevkiyatı tamamlandı
Albay tamer Zincir, S-400'lerin sevkiyatının 12 Temmuz'da başladığını hatırlatarak, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" dedi.
EUROSAM, ASELSAN ve ROKETSAN iş ortaklığında yapılan SAMP-T NT hava savunma sisteminin ise Ekim 2019'da tamamlanmasının planlandığı ve Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılacağı öğrenildi.
Bu arada Rusya devlet silah şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev de "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemlerine yönelik projelerde temaslarımızı genişletmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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S-400’lerin ilk grup sevkiyatı tamamlandı
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