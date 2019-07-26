S-400’lerin ilk grup sevkiyatı tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Albay tamer Zincir, S-400'lerin sevkiyatının 12 Temmuz'da başladığını hatırlatarak, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" dedi.EUROSAM, ASELSAN ve ROKETSAN iş ortaklığında yapılan SAMP-T NT hava savunma sisteminin ise Ekim 2019'da tamamlanmasının planlandığı ve Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılacağı öğrenildi.Bu arada Rusya devlet silah şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev de "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemlerine yönelik projelerde temaslarımızı genişletmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.