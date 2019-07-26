Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Sınırda yakalanan şüphelisi tutuklandı

'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla çıktıkları 'da kolluk kuvvetlerince 'ye geri gönderilen ve sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü şüphelisi 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:10
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde sınır birliği ekiplerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan A.S. ve Ö.S. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN