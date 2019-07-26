Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, gündemdeki konulara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı:Pençe Harekâtı'nda bugüne kadar toplam 204 PKK'lı teröristin 71'i Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 177.Son üç ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. 24 teröristin 1'i kırmızı, 2'si mavi, 7'si turuncu ve 14'ü gri listede yer alıyordu.Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı 5 bin 658 kg. patlayıcı madde, 651 el bombası ele geçirildi.360 el yapımı patlayıcı, 536 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.Münbiç Yol Haritası'nın nihai hedefi olan YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahların toplanması ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamadı. Bölgede halen bin kadar terörist var.