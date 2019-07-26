TSK, FETÖ’cü 17 bin 505 personeli ihraç etti

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile mücadelenin, belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personelin ihraç edildiği 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ettiği bildirildi. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildiği, 226 emekli personelin ise rütbelerinin geri alındığı kaydedildi. 15 Temmuz'dan sonra personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle süratle personel temin faaliyetlerine başlandığına değinilen açıklamada "19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle toplam 65 bin 993 (5 bin 321 subay, 9 bin 105 astsubay, 40 bin 41 uzman/erbaş, 11bin 526 sözleşmeli er) personel temin edilmiştir. Bunlara ilave olarak 3 bin 376 subay adayı ve 2 bin 883 astsubay adayının eğitimi devam etmektedir" denildi.