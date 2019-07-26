Yavaş’tan faşizan baskı

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CHP'ninAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyede kılık kıyafet dayatmasına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yayınladığı genelgeyle çalışanların sakal bırakmasını yasakladı ve kravat takma zorunluluğu getirdi. Genelgede 25 Ekim 1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği"ne atıfta bulunuldu. Çalışanlar '657 sayılı kanun ve 4857 sayılı yasaya istinaden işlem yapılacak' denilerek tehdit edildi. Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, CHP'nin seçimlerden önce baharı vadettiğini ama millete 4 aydır kara kışı yaşattığını belirterek, "Belediye emekçilerinin ekmeği ile oynayan CHP'li belediyelerin şimdi de saç sakalla kılık kıyafetle uğraşması bizim için hiç şaşırtıcı değil. CHP'li belediyeler, CHP'yi tanımayan, unutan ya da değiştiğini sananlara kendisini yeniden hatırlatmış oldu" diye konuştu.