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skandal kararın ilk sinyali Hürriyet'e vermiş

, sözde “Barış Bildirisi” başlığı altında terör örgütü ’ya destek veren ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan imzacı akademisyenleri aklayan bir karar verdi.  Kararın geçmesinde önemli rolü olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan skandal kararın ilk sinyalini Hürriyet gazetesinin verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 22:42
Zühtü Arslan skandal kararın ilk sinyali Hürriyet'e vermiş

Pazar günü Hürriyet gazetesine konuşan Arslan'ın "Ne İsa'ya ne Musa'ya" ve "kararlarımız bir kesimi rahatsız ediyorsa doğru yoldayız" şeklindeki sözleri Hürriyet gazetesinin manşetinde yer aldı.

BU RÖPORTAJIN AMACI NE?

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan operasyonun ilk sinyalini vermişti. Şaşırtan röportajda "kararlarımız biryerleri rahatsız ediyorsa doğru yoldayız" diyen Arslan, bugünkü kararla birlikte toplumun hangi kesimini hedef aldığını göstermiş oldu. Şimdi kamuoyu şu soruya cevap arıyor: "AYM terör örgütünün propagandasını yapan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışanları aklayarak neyi amaçlıyor"

AYM, Üniversitelerde terör propagandasına geçit verdi

AYM ONAYIYLA ÖNÜ AÇILIYOR

AYM'nin skandal kararı bundan sonra üniversitelerde ya da başka platformlarda devlete "Katil", "terörist", "Katliamcı" gibi ifadelerin kullanılmasının, devlet büyüklerine hakaret edilmesinin önünü açıyor.


AYM'YE TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi'nin skandal kararına art arda tepki yağdı. "Siviller hayatını kaybetti, çocuklar katledildi, askerimiz polisimiz şehit düştü, camiler yakıldı, şehirler yıkıldı... Bunları yapanları desteklemek suç değilmiş demek!" sözleriyle tepki gösterdiler.

9 İSİM AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

ZÜHTÜ ARSLAN'IN OYUYLA...

Alınan bilgiye göre, toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

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Zühtü Arslan skandal kararın ilk sinyali Hürriyet'e vermiş
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