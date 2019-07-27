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30 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

merkezli 30 ilde 'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 09:28
30 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

30 İLDE 75 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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30 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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