Adana’ya şehit ateşi düştü

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari Çukurca'daki operasyonda şehit üşen Er Metin Yıldız için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Acı haberi alan şehidin Adana'daki ailesinin evine ise Türk bayrakları asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız'ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi bugün Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.