Anayasa Mahkemesi’nden skandal ‘ihlal’ kararı

BUGÜN NELER OLDU

AnayasaMahkemesi (AYM) terör örgütlerine destek veren, güvenlik güçlerinin yaptığı terörle mücadele operasyonlarını itibarsızlaştırmaya çalışan ve devlete hakaret edenleri sevindiren skandal bir karara imza attı. "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenler Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy, Zübeyde Gaye Çankaya Eksen ve Ece Öztan, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.AYM Genel Kurulu, 10 başvuruyu birlikte ele aldı. Toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi. AYM Genel Kurulu, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.Terörörgütü PKK, Temmuz 2015'ten sonra Doğu ve Güneydoğu'da kazdığı çukurlar ve tuzakladıkları bombalarla sivil-asker ayrımı yapmadan saldırılar düzenlemiş, 793 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik "çukur" adı verilen operasyonlar düzenleyerek bu bölgeleri terörden temizlemişti. "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla Ocak 2016'da hazırlanan metin, PKK'nın ülke güvenliğini ve birliğini tehlikeye attığı bir dönemde kaleme alınmış ve bin 128 akademisyen bildiriye imza atmıştı. Bildiride, güvenlik güçlerinin, terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele "devlet katliamı" olarak nitelendirilmişti. Halkın güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce şehidin verildiği bir dönemde yayımlanan bildiri yoğun tepki almıştı.