Antalya Büyükşehir’de grev başladı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediyesi'nde, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasındaki toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle alınan grev kararı uygulamaya koyuldu. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve beraberindeki yöneticiler "Bu işyerinde grev vardır" pankartı astı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Öz, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş'de sendikaları tarafından mart ayında yetki belgesi alındığını ifade ederek, 3.5 aylık süreçte sözleşme için istedikleri noktaya gelemediklerini söyledi. Karşılarında bir muhatap bulamadıklarını belirten Öz, "CHP lideriKılıçdaroğlu, başkan adayları tanıtımında 'Çalışanlarımızın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, hiçbir çalışanımızın iş yerini değiştirmeyeceğiz. Çalışanlarımız emin olsun' diye taahhütte bulunmuştu. Ancak üyelerimiz baskı altına alınarak sendikamızdan istifa ettirildi" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş.'nin de çalışanlara Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmenin uygulandığını ve ek haklar verilemeyeceğinin kendilerine söylendiğini anlatan Öz, "Kurul bu sözleşmeyi 2017'de bağıtlamıştı. O zaman enflasyon yüzde 8'lerdeydi. Grev bir amaç değil, zorunluluk" diye konuştu.