Başkan Erdoğan: Terör koridorunu paramparça edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında gündemdeki konularla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Birkaç yıl sonra bambaşka başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Avrupa, ABD ambargoları, PYD'ye verilen on binlerce TIR dolusu silah ve malzeme bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini biliriz. Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok.1984 yılından beri terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak'ta Pençe-1 ve Pençe-2 ile kalıcı çözümler buluyoruz. Amacımız bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diye bir meselemiz kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden 330 bini Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgelere geri döndü. Artık oralarda kapasite doldu. Daha fazla Suriyeli kardeşimizin evlerine dönüşünü sağlamak için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu süratle güvenli hale getirmemiz gerekiyor.İdlib'de de istikrarı sağlamak mecburiyetindeyiz. Ne rejimin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın böyle bir derdi olmayabilir ama bizim buna acil ihtiyacımız var. Dünyanın hiçbir ülkesi, kendi nüfusunun yüzde 5'i kadar sığınmacıya yıllar boyunca ev sahipliği yapmamıştır, yapmaz. Türkiye dışarıdan ciddi hiçbir destek almamasına rağmen bu fedakarlığı sergileyerek tüm insanlığın vicdanını ve ahlakını kurtarmıştır.Bunlar lafa geldiği zaman 'Çok iyisiniz, tebrik ederiz, bu kadar mülteciyi hakikaten Türkiye'de besliyorsunuz.' diyorlar. Tamam da söz verdiğiniz parasal destekleri verin. 'Veriyoruz, vereceğiz', hep böyle diyorlar. Batı bu ama biz Batı değiliz, biz farklıyız. Özellikle Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye çok büyük borcu olduğunu kimse inkar edemez. PYD'ye on binlerce TIR dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kim veriyor? Stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor. Türkiye'ye, almak istediklerinin parası karşılığında dahi verilmedi. Buradan Suriye'deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerime sesleniyorum. Gelin, işbirlikçi zalim PYD'yi bir an önce tasfiye edelim.Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyidi. Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Başarılı operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirirdik.Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020'de kullanmaya başlayabileceğiz. Montaj ve eğitim safhalarının ardından sistemler aktif olacak. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi kimsenin alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum.F-35 vermezseniz biz de gereken adımları atarız. Amerika'nın Kongresi'ne sesleniyorum, Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok.. Türkiye'de AK Parti var!Türkiye Doğu Akdeniz'de sıradan bir ülke değil, garantör. Sonda gemilerimizin arama yapmasından rahatsız oluyorlar. Avrupa Birliği gözlemci ama hiçbir zaman görevini yapmadı. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizi dışarıda bıraktılar.Sağdasolda pek çok dedikodu var. Hiç bunlara kafanızı takmayın, biz işimize bakalım. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını hatırlamazsınız. Bu işler böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.