Buğday hasadı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biçerdövere binen Erdoğan, buğday hasadı gerçekleştirdi. Yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan Erdoğan, deneme sürüşü yaparak tarla sürdü. Ardından vatandaşlara seslenen Erdoğan, yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün gurur verici bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, "45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen traktörümüz seri üretime hazır" dedi.BayKemal yeni yönetim sisteminden çok rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. 'Tek adam, tek adam' diye nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Devleti böyle yönettiniz, o yüzden batırdınız. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP'den öğrenmiştir. 'Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını bilmiyorum' diyor. Sen o işlerden anlamazsın, yalana devam et. Yap- İşlet-Devret'i öğren. Dünya bizden öğreniyor.Bay Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin emir alır hale geldiğini söylüyor. Türkiye asla ve kata emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar emir almadık. Bunun önemli adımlarından birisi de S-400'dür, Doğu Akdeniz'dir. Emir alıyor muyuz, almıyor muyuz göreceksin. Bu benim BM Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmaları saptıracak kadar yalana yanlışa başvuruyor. Bak izle, bu sene de BM Genel Kurulu'nda de nasıl bir konuşma yapacağım. Ama sen emir alırsın. Seni o güvendiğin teröristler kurtaramayacaktır. Adamların onların tabutlarını taşıyadursun biz şerefli evlatlarımızın şerefli tabutlarına omuz veririz. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız.Seçim değerlendirmemizi yaptık. İstişare halkasını genişleteceğiz. Teşekkür ziyaretlerine illerde Rize, büyükşehirlerde Konya ile başlayacağız. 7. Olağan Büyük Kongre sürecimizi sonbaharda başlatacağız. 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanı ve 22 yıllık tecrübesiyle bambaşka bir AK parti olarak çıkacağız.