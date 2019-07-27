Her küçük işletmeye bir dijital koç

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, küçük işletmelerin dijital dönüşüme uyumuna destek için bir dizi yeni adım atmaya hazırlanıyor. İşletme özelinde dijital dönüşüm yol haritaları hazırlamak için dijital dönüşüm alanında yetkin ve akredite edilmiş danışman havuzu oluşturulacak. Her küçük işletmenin doğrudan danışmanlık hizmeti veren bir dijital koçu olacak. Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek. Bu platform üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek. Küçük işletmelerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika Danışmanlık Destek Programı başlatılıyor. KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacak. Bu kapsamda destek programları sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak. Dijital dönüşüm merkezi sayısı da 14'e çıkarılacak. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına yönelik, Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak.