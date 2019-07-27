Mahrem yapıya ‘kıskaç’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nünTSK'daki kripto yapılanması deşifre oldu. Polis, mahrem yapılanmayı deşifre etmek amacıyla 7 yeni kriter belirledi. Mahrem abinin ByLock kullanıcılarıyla geçmişteki irtibatları, HTS kayıtları, diğer örgüt üyeleriyle birlikte yapılan yurtdışı giriş-çıkışları, otel kayıtları, SGK ve adres bilgileri ile girdikleri trafik uygulamalarındaki araç plakaları olarak belirlendi. Geliştirilen yöntemle aralıksız operasyon yapan Konya polisi, 32 operasyonda 2 bin 85 asker ile bin 381 mahrem abinin deşifre edilmesini sağladı. Gözaltına alınan askerlerden 802'si, mahrem abilerden 340'ı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak örgüt hakkında bilgi verdi