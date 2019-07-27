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Mahrem yapıya ‘kıskaç’ operasyonu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması deşifre oldu. Polis, mahrem yapılanmayı deşifre etmek amacıyla 7 yeni kriter belirledi. Mahrem abinin ByLock kullanıcılarıyla geçmişteki irtibatları, HTS kayıtları, diğer örgüt üyeleriyle birlikte yapılan yurtdışı giriş-çıkışları, otel kayıtları, SGK ve adres bilgileri ile girdikleri trafik uygulamalarındaki araç plakaları olarak belirlendi. Geliştirilen yöntemle aralıksız operasyon yapan Konya polisi, 32 operasyonda 2 bin 85 asker ile bin 381 mahrem abinin deşifre edilmesini sağladı. Gözaltına alınan askerlerden 802'si, mahrem abilerden 340'ı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak örgüt hakkında bilgi verdi
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Mahrem yapıya ‘kıskaç’ operasyonu
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