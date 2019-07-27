O hain de öldürüldü

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Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Dışişleri bürokratına yönelik gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.1973 doğumlu olan 'Doğan Nurhak' kod adlı Erdoğan Ünal, PKK'nın yürütme konseyine doğrudan bağlı İstihbarat (NLP) Konseyi'nin beş üyesinden biriydi. Ünal'ın, örgütle 1990'lı yıllarda tanıştığı, PKK adına sokak eylemlerine (molotoflama vs.) katıldığı, bundan dolayı 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, çıktıktan sonra dağ kadrosuna katılmak için yurt dışına çıktığı ve zamanla PKK içinde yükseldiği öğrenildi. Erdoğan Ünal'a yönelik operasyon, MİT ve TSK tarafından 24 Temmuz 2019'da PKK Ana Karargahı'nın bulunduğu Kandil Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen bu operasyon, Kandil bölgesinde üst düzey PKK'lının etkisiz hale getirildiği ikinci operasyon oldu. Daha önce, PKK Başkanlık Konsey üyesi 'Halmat Diyar' kod adlı Garip Muhammed'e yönelik operasyon Kandil'de gerçekleştirilmişti.Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ ise saldırı öncesi Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf etti. Erbil'e 2015'te geldiğini, örgütle ağabeyi İbrahim Dağ üzerinden irtibata geçtiğini belirten Mazlum Dağ, şunları söyledi: "Dıjvar kod isimli Siirtli Abdurrahman Er, bana Osman Köse'nin fotoğrafını gösterip takip etmemi ve ona ait bilgi paylaşmamı istedi. Ben de Dıjvar'a bilgi aktardım, o da bilgileri Kandil'deki Fatih'e gönderdi. Benden onu öldürmemi istediler. Saldırı anında sağ bacağımdan vuruldum. Olaydan sonra da saldırıyı birlikte düzenlediğim iki kişiden ayrıldım." Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de Mazlum Dağ ile birlikte toplam 6 kişinin yakalandığını, saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini duyurdu.