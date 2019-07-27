CHP şimdi de sendikacılığa soyundu. Daha önce CHP'li başkanların yönetiminde yer aldığı Sosyal Demokratlar Birliği Derneği'ni sendikaya çevirdi. CHP'li belediye başkanları ise Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na Afyonkarahisar'da yapılan belediye başkanları çalıştayında parti yönetimince üye yapıldı. Sendikanın genel merkezi İzmir'de. CHP'li belediyeler bundan sonra işçi sendikalarının karşısına toplu sözleşme görüşmelerinde SODEM-SEN'le çıkacak. CHP'nin Afyonkarahisar'da yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. CHP lideri demokrasi ve adaletten dem vurdu, belediye başkanlarına koydukları 7 kuralı hatırlattı. Ama CHP'li belediye başkanlarının 3 aydır kamuoyunda tepki gören icraatlarını ve uygulamalarını görmezden geldi.

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