Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şimdi de sendikacılığa soyundu

Şimdi de sendikacılığa soyundu

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019
Şimdi de sendikacılığa soyundu

CHP şimdi de sendikacılığa soyundu. Daha önce CHP'li başkanların yönetiminde yer aldığı Sosyal Demokratlar Birliği Derneği'ni sendikaya çevirdi. CHP'li belediye başkanları ise Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na Afyonkarahisar'da yapılan belediye başkanları çalıştayında parti yönetimince üye yapıldı. Sendikanın genel merkezi İzmir'de. CHP'li belediyeler bundan sonra işçi sendikalarının karşısına toplu sözleşme görüşmelerinde SODEM-SEN'le çıkacak. CHP'nin Afyonkarahisar'da yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. CHP lideri demokrasi ve adaletten dem vurdu, belediye başkanlarına koydukları 7 kuralı hatırlattı. Ama CHP'li belediye başkanlarının 3 aydır kamuoyunda tepki gören icraatlarını ve uygulamalarını görmezden geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimdi de sendikacılığa soyundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN