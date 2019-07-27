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Son dakika haberi: Genelkurmay Eski Başkanı hastaneye kaldırıldı! Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt kimdir?

Eski Genel Kurmay Başkanı 'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 19:52
Son dakika haberi: Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı! Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt kimdir?
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Son dakika haberi: Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı! Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt kimdir?
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