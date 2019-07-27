Yeni sistemde parlamento daha fazla kanun çıkarttı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde kanun önerisinde parlamenter sisteme göre üç kattan fazla artış olduğunu ifade eden Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılı ile ondan önceki parlamenter sistemin iki yasama yılını mukayese ettiğimizde, kanun sayısı bakımından parlamentonun daha fazla kanun çıkarttığını söyleyebiliriz" dedi. Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakası olmayan birçok tartışmayı, itirazı ve sorunu sisteme hamlederek değerlendirirsek yanlış yaparız. Değişiklikler olur buna bakarak. Sonra o değişikliklerin de gereksiz olduğu veya yararlı sonuçlar doğurmadığı ortaya çıkar. Tartışmada bu titizlik gösterilmeli" dedi. Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığını belirtti