Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yeni sistemde parlamento daha fazla kanun çıkarttı

Yeni sistemde parlamento daha fazla kanun çıkarttı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde kanun önerisinde parlamenter sisteme göre üç kattan fazla artış olduğunu ifade eden Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılı ile ondan önceki parlamenter sistemin iki yasama yılını mukayese ettiğimizde, kanun sayısı bakımından parlamentonun daha fazla kanun çıkarttığını söyleyebiliriz" dedi. Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakası olmayan birçok tartışmayı, itirazı ve sorunu sisteme hamlederek değerlendirirsek yanlış yaparız. Değişiklikler olur buna bakarak. Sonra o değişikliklerin de gereksiz olduğu veya yararlı sonuçlar doğurmadığı ortaya çıkar. Tartışmada bu titizlik gösterilmeli" dedi. Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığını belirtti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni sistemde parlamento daha fazla kanun çıkarttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN