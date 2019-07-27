Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Akyarlar açıklarında iki kişinin yüzerek açıldıkları ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmalarında, yüzerek Yunanistan'a çıkmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.