Adana şehidini uğurladı

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Hakkari'ninÇukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Anne Şenay Yıldız, anneanne Şükran Ayaş ve şehidin 2 ay sonra düğün yapacağı nişanlısı Feraye Altaylı tören boyunca birbirlerinin elini tutarak teselli etti. Yaşadığı evlat acısına daha fazla dayanamayan anne Şenay Yıldız ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Feraye Altaylı, nişanlısının ay-yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, şehit kardeşi Nida Yıldız da ağabeyinin tabutuna sarılıp "O benim canım ciğerimdi. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti" diye ağıtlar yaktı. Şehidin cenazesi, Bozcalar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.