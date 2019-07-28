Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

’da operasyonu: 1 tutuklama

’da tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 13:15
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Y.K. (36) ve K.E. (29) isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müstakil bir eve düzenlenen operasyonda Y.K., K.E., U.C. (24) ve M.B. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 21 fişek (12,3 gr) uyuşturucu skunk, 28,49 gram kurutulmuş esrar, ikametin bahçe kısmında 15 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.K isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN