Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: PKK’ya diyet borcun varsa söyle kurtaralım

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda MHP'nin kazandığı belediyelere yaptığı teşekkür ziyaretleri kapsamında dün Amasya Belediyesi'ni ziyaret etti. Bahçeli, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirdi. Bahçeli şunları söyledi:CHP Genel Başkanı'nın Afyonkarahisar Sandıklı'daki "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı"nda yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir. Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşmamıştır. Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir.CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık açık soruyorum: Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz? 22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı? Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsanız da, terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz, hiç hesap ettiniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu, kuldan utanmıyorsanız, bari Allah'tan korkun. Türkiye ateşten gömlek giymişken, siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Mutfakta ateş varsa söndürülür, bugün az yediysek yarın çok yeriz, bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız, peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Omuzlarda taşınan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız?Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim. FETÖ'nün boyunduruğu altındaysa imdat desin, yardım edelim, elinden tutalım, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım. Fakat Türkiye'nin tek adam rejimine geçtiğini söylemeye devam ettiği takdirde milli vicdanda mahkûm olacağını, Türkiye düşmanlarına taşeronluktan insan içine çıkamayacağı günlerin yaklaştığını da CHP Genel Başkanı'na ikazen hatırlatmak isterim. Teröristler kanlı eylem nöbetindedir. Sınır ötesinde oyun içinde oyun vardır, ama CHP'den ses yoktur. Bu CHP hangi ülkenin partisidir? Bu CHP kimlere tekmil ve selam vermektedir? CHP aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır.Teröristler Suriye'nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna dur demenin, engel olmanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 km'yi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır.Ükemize gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin önerileri elbette makul ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Özel Temsilci Türkiye'de görüşmeler yaparken, ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyinde aranan teröristlerle samimi görüntüler vermesi tam bir izansızlık, pervasızlık ve tutarsızlıktır. ABD Türkiye ile terör örgütünü eşzamanlı idare etmektedir. Fırat'ın doğusundaki, Irak'ın kuzeyindeki hain ve haşarat yuvaları dağıtılmalıdır. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonu Türkiye'nin kararlılığının ispatıdır. Dünya ABD'den ibaret değildir. F-35'den mahrum olmak her şeyin sonu değildir.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmesi sevindirici bir gelişmedir. İş alemini faiz tasallutundan kurtarmak lazımdır. Vatandaşlarımızı faiz ve kur baskısından korumak muhakkak sağlanmalıdır. Nitekim faiz çilesine son verilmelidir.