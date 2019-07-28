İki günde 34 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

TürkSilahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik mücadelesi devam ediyor. Son günlerde PKK terör örgütü darbe üstüne darbe aldı. 17-19 Temmuz'da muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı, İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Kandil ve Karacak'a yönelik hava harekâtında, 34 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, son 2 ayda 'Pençe Harekâtı' kapsamında Kuzey Irak'a yönelik yapılan hava destekli operasyonlarda, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 255 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtlarda teröristler tarafından kullanılan mühimmat depoları ve silah mevzileri de imha edildi.Bitlis'te Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli operasyon yapıldı. Operasyonda, 3 PKK'lı teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.