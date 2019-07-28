O bildirinin talimatı Kandil’den gelmiş

OHAL

KOMİSYONU'NA

BUGÜN NELER OLDU

Akademisyenlerterör örgütü PKK'ya karşı yürütülen ve 793 şehit verdiğimiz Hendek Operasyonları başladığı sırada "Devlet katliam yapıyor" başlıklı bildiriyi yayımlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da bulunduğu bin 128 akademisyenin imzaladığı bildirinin PKK/ KCK terör örgütünün yürütme kurulu üyesi olan "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran'ın, çağrısından 20 gün sonra yapıldığına dikkat çekildi. İddianamede Hozat'ın, 22 Aralık 2015'te "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" şeklindeki açıklamasının ardından 11 Ocak 2016'da bin 128 akademisyenin devleti katliam yapmakla suçladığı metni imzaladığı vurgulandı. İddianamede; metnin öz itibariyle PKK'nın yayınladığı bildirilerden bir farkının olmadığı; insan haklarını savunmayıp insan haklarını ihlal eden PKK'nın müdafaasını ve propagandasını yaptığı; bildiri başlığının, katliam, işkence ve sürgün gibi kelime veya kavramların bilinçli olarak seçilerek özellikle metin içerisinde kullanıldığı ve vurgulandığına dikkat çekildi. İddianamede; akademisyenlerin imzaladığı bildiride, bölgede yaşanan olayların sorumlusu ve faili terör olan örgütü PKK/ KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı yöntem ve ifadelerin teşvik edildiği, yabancı devletlerin dikkatinin çekilerek Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettirmeyi amaçladığına dikkat çekildi.OHAL Komisyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre bildiriye imza atan akademisyenlerden 406'sının işine Kanun Hükmünde Kararname ile son verildi. Bunlardan 368'i OHAL Komisyonu'na başvurdu.358'nin incelemesi devam ediyor. 10 akademisyen imzasını geri çektiği ve savcılıktan takipsizlik kararı aldığı için göreve iade edildi. Bazıları hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı var.