PKK sığınaklarına operasyon

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Diyarbakır'ın Hani ile Kocaköy ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Narko-terör operasyonunda da çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar ve 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 7 bin 702 metre uzunluğunda su hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, Hint kenevirleri, numune alınmasının ardından imha edildi.