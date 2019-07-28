Şehit diplomatın katili milli mühimmatla vuruldu

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Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırının azmettiricilerinden PKK'lı terörist 'Doğan Nurhak' kod adlı Erdoğan Ünal'ın Kandil'de öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Müthiş bir takip sonucu MİT'in verdiği istihbarat ve koordinatlar üzerine havalanan SİHA'nın operasyonda milli mühimmat MAML'nin kullanıldığı belirlendi.Erbil'de bir restoranda yemek yediği sırada PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Osman Köse'nin MİTTSK'nın ortak operasyonlarıyla kanı yerde kalmadı. Tetikçi Mazlum Dağ'ın yakalanmasının ardından yapılan istihbarat çalışmalar sonucu, geçtiğimiz günlerde saldırının azmettiricileri olduğu belirlenen iki PKK'lı terörist, Duhok yakınlarında etkisiz hale getirilmişti. Bu operasyondan sonra gerek tetikçi teröristlerin ifadesi gerekse de istihbarat çalışmalarında olayın planlayıcısı belirlendi. Hain saldırının planlayıcısının PKK'lı terörist Erdoğan Ünal olduğu belirlendi. Terör örgütünün elebaşlarından Suriye uyruklu Bahoz Erdal'a bağlı olan Ünal'ı adım adım takibe alan MİT, teröristin yerini tespit ettikten sonra koordinatları TSK ile paylaştı. Ardından bölgede bulunan SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) havalandı. Yapılan istihbarata dayalı hava harekâtı ile PKK'lı terörist Ünal, etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sözde yöneticilerinden olan Ünal'ın, terörist başı Bahoz Erdal'ın talimatı üzerine saldırıyı planladığı belirtildi. Şehit diplomat Osman Köse'nin katili terörist Ünal'ın öldürüldüğü operasyonda, Roketsan tarafından üretilen milli mühimmat MAML'nin kullanıldığı belirlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olan Ünal'ın örgüte 1990'da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi. Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu.