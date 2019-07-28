Süryani Kilisesi’nin temelini Erdoğan atacak

BUGÜN NELER OLDU

Siyasethayatı boyunca azınlıkların haklarını elde etmesi amacıyla önemli reformları hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu alanda bir ilke daha imza atacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez inşa edilecek Yeşilköy'deki Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine Erdoğan'ın atması bekleniyor. İstanbul'da sadece Tarlabaşı'nda küçük bir kilisesi bulunan yaklaşık 17 bin kişilik Süryani Ortodoks cemaati kilise ihtiyacıyla ilgili Cumhurbakanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne talimat vermişti. Bunun üzerine belediye mülkiyetindeki İtalyan Mezarlığı'nın boş kısmı 'kilise alanı' olarak belirlenmişti. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı, kilisenin yapımı için Süryani Ortodoksların yaklaşık 10 yıldır çaba harcadığı kilisenin yapımına önümüzdeki günlerde başlayacak. Süryani Ortodoks cemaati, kilisenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti. Erdoğan'ın davete olumlu yanıt verdiği belirtildi. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok büyük desteği oldu. Temel atma töreninde bizi onurlandırdıklarında mutluluğumuz bir kat daha artacak" dedi.