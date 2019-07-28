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Teröre destek ifade özgürlüğü olmaz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Teröre destek ifade özgürlüğü olmaz
AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan: AYM son derece tartışmalı bir karara imza atmıştır. Bu karar üyük ölçüde vicdanları yaralamıştır. Hukukun üstünlüğü ilkesi tartışmasız bir ilkedir, yürekten savunduğumuz bir değerdir. İfade özgürlüğü herkes içindir, olmalıdır. Ancak konu teröre destek gibi çok hassas konularsa bin kez daha düşünülmelidir. Şehitlerimizi görmezden gelmek, devleti katliamcı olarak göstermek ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Teröre destek, motivasyon ne zamandır ifade hürriyeti oldu? Hiçbir devlet, bir terör örgütünün sözde öz yönetim ilan etmesine, güvenlik güçlerini ve vatandaşlarını şehit etmesine seyirci kalamaz. AYM bu kararla, devlete katliamcı demeye, hendek kazarak özerklik iddiasında bulunulmasına kapı açmıştır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız: Bölücüleri, ülke düşmanlarını cesaretlendiren bir karar. Karar esas olarak anayasaya da aykırı. Anayasanın başlangıç kısmı anayasaya dahildir. Orada anayasanın tamamının ruhu izah edilir. "Hiçbir faaliyet, Türk milli menfaatlerinin, milletin karşısında himaye göremez" der. Her vatandaş elbette ifade özgürlüğüne sahiptir ancak bunu terörü kutsayarak, bölücülere arka çıkarak yapamaz. Anayasa Mahkemesi anayasanın ruhunu çiğnemiştir. Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırımcı bir devlet olarak tarif edildi, halkının bir kısmını sürgüne gönderdiği iddia edildi. Barış bildirgesi içinde terör örgütünün faaliyetlerine karşı çıkan bir cümle dahi yok. Sanki PKK'nın dağ kadoru bildiri hazırlamış gibi.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: Hukuki açıdan da sosyal açıdan da siyasi açıdan da vicdanen bizi rahatlatan, hakkaniyet ve adalet duygumuzu pekiştiren bir yaklaşım ve karar olmadı. O akademisyenlerin imzaladıkları bildiride ortaya koydukları görüşler, bizzat teröre destek olarak gayet rahatça anlaşabilecek bir metin olmasına rağmen, bunun dışında, bundan farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi kanaatimizce doğru olmamıştır.

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