Teröre destek ifade özgürlüğü olmaz

AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan:
AYM
son derece tartışmalı bir
karara imza atmıştır. Bu
karar üyük ölçüde vicdanları
yaralamıştır. Hukukun
üstünlüğü ilkesi tartışmasız
bir ilkedir, yürekten savunduğumuz
bir değerdir. İfade
özgürlüğü herkes içindir, olmalıdır.
Ancak konu teröre destek gibi çok
hassas konularsa bin kez daha düşünülmelidir.
Şehitlerimizi görmezden
gelmek, devleti katliamcı olarak
göstermek ifade özgürlüğü
ile açıklanamaz. Teröre destek,
motivasyon ne zamandır ifade
hürriyeti oldu? Hiçbir devlet, bir
terör örgütünün sözde öz yönetim
ilan etmesine, güvenlik
güçlerini ve vatandaşlarını
şehit etmesine
seyirci kalamaz.
AYM bu kararla,
devlete katliamcı
demeye,
hendek kazarak
özerklik iddiasında
bulunulmasına kapı açmıştır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız:
Bölücüleri, ülke düşmanlarını cesaretlendiren
bir karar. Karar esas olarak anayasaya
da aykırı. Anayasanın başlangıç
kısmı anayasaya dahildir. Orada anayasanın
tamamının ruhu izah edilir. "Hiçbir
faaliyet, Türk milli menfaatlerinin, milletin
karşısında himaye göremez" der. Her
vatandaş elbette ifade özgürlüğüne sahiptir
ancak bunu terörü kutsayarak, bölücülere
arka çıkarak yapamaz. Anayasa Mahkemesi
anayasanın ruhunu çiğnemiştir. Bildiride
Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırımcı bir devlet
olarak tarif edildi, halkının bir kısmını
sürgüne gönderdiği iddia edildi. Barış bildirgesi
içinde terör örgütünün faaliyetlerine
karşı çıkan bir cümle dahi yok. Sanki
PKK'nın dağ kadoru bildiri hazırlamış gibi.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül:
Hukuki açıdan da sosyal açıdan da
siyasi açıdan da vicdanen bizi rahatlatan,
hakkaniyet ve adalet duygumuzu pekiştiren
bir yaklaşım ve karar olmadı. O akademisyenlerin
imzaladıkları bildiride ortaya koydukları
görüşler, bizzat teröre destek olarak
gayet rahatça anlaşabilecek bir metin olmasına
rağmen, bunun dışında, bundan farklı bir
bakış açısıyla değerlendirilmesi kanaatimizce
doğru olmamıştır.