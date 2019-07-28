Teröre destek ifade özgürlüğü olmaz

BUGÜN NELER OLDU

AYMson derece tartışmalı birkarara imza atmıştır. Bukarar üyük ölçüde vicdanlarıyaralamıştır. Hukukunüstünlüğü ilkesi tartışmasızbir ilkedir, yürekten savunduğumuzbir değerdir. İfadeözgürlüğü herkes içindir, olmalıdır.Ancak konu teröre destek gibi çokhassas konularsa bin kez daha düşünülmelidir.Şehitlerimizi görmezdengelmek, devleti katliamcı olarakgöstermek ifade özgürlüğüile açıklanamaz. Teröre destek,motivasyon ne zamandır ifadehürriyeti oldu? Hiçbir devlet, birterör örgütünün sözde öz yönetimilan etmesine, güvenlikgüçlerini ve vatandaşlarınışehit etmesineseyirci kalamaz.AYM bu kararla,devlete katliamcıdemeye,hendek kazaraközerklik iddiasındabulunulmasına kapı açmıştır.Bölücüleri, ülke düşmanlarını cesaretlendirenbir karar. Karar esas olarak anayasayada aykırı. Anayasanın başlangıçkısmı anayasaya dahildir. Orada anayasanıntamamının ruhu izah edilir. "Hiçbirfaaliyet, Türk milli menfaatlerinin, milletinkarşısında himaye göremez" der. Hervatandaş elbette ifade özgürlüğüne sahiptirancak bunu terörü kutsayarak, bölücülerearka çıkarak yapamaz. Anayasa Mahkemesianayasanın ruhunu çiğnemiştir. BildirideTürkiye Cumhuriyeti'ni soykırımcı bir devletolarak tarif edildi, halkının bir kısmınısürgüne gönderdiği iddia edildi. Barış bildirgesiiçinde terör örgütünün faaliyetlerinekarşı çıkan bir cümle dahi yok. SankiPKK'nın dağ kadoru bildiri hazırlamış gibi.Hukuki açıdan da sosyal açıdan dasiyasi açıdan da vicdanen bizi rahatlatan,hakkaniyet ve adalet duygumuzu pekiştirenbir yaklaşım ve karar olmadı. O akademisyenlerinimzaladıkları bildiride ortaya koyduklarıgörüşler, bizzat teröre destek olarakgayet rahatça anlaşabilecek bir metin olmasınarağmen, bunun dışında, bundan farklı birbakış açısıyla değerlendirilmesi kanaatimizcedoğru olmamıştır.