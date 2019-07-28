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Son dakika: Terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor... 'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 28.7.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 17:30
Son dakika: Terörist Uğur Arslan öldürüldü

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Turuncu listedeki terörist Uğur Arslan öldürüldü

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Son dakika: Terörist Uğur Arslan öldürüldü
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