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ticaretinden gözaltına alındı

'da ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 17:03
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çalışmış oldukları iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen V.K. ve Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların iş yeri içerisinde bulunan bir zanlının üzerinden 28 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Aramanın devamında iş yeri içerisinde aynı parti sevk seri numaralı 80 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. İfadesi alınan Y.D., savcının talimatıyla serbest bırakılırken V.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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