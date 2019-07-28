Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye gelerek Büyükanıt'ın sağlığı hakkında bilgi aldı.