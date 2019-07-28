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hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye gelerek Büyükanıt'ın sağlığı hakkında bilgi aldı.
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Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
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