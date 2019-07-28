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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral , İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam saatlerinde 'a getirilerek Maslak 'nde tedavi altına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 10:30
Yaşar Büyükanıt tedavi için İstanbul'da

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile dün akşam saat 23.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. Burada ambulansa alınan Yaşar Büyükanıt Maslak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yaşar Büyükanıt tedavi için İstanbul'da
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