22 yıl sonra şehidin mezarı başında buluştular

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Ordu'nunMesudiye ilçesi kırsal kesiminde 1997'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yazıcı'nın komutanı ve 10 silah arkadaşı, 22 yıl sonra şehidin Sivas'ın Hafik ilçesindeki mezarı başında buluştu. Şehidin komutanı emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Bayram Kiraz ve 10 silah arkadaşı, Yazıcı'nın Günyamaç köyündeki mezarını ziyaret edip, dua okudu. Ziyarete, Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır da eşlik etti. Yazıcı'nın evini de ziyaret eden Kiraz ve beraberindekiler, şehidin kardeşi Celalettin Yazıcı'ya başsağlığı diledi. Şehidin komutanı Kiraz, "Tam 22 yıl oldu. Geç de olsa şehidimizin mezarına askerlerimizle beraber ziyarete geldik.